Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki kadın, Kürebeli Barajı'nda ölü olarak bulundu. Genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Adana'da Kürebeli Göleti'nde bir kadının cansız beden bulundu. Üzerinde bıçak yaraları olduğu belirlenen kadının cenazesi Adana Adli Tip Kurumu morguna götürüldü.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA CESEDİ GÖLE ATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

CESET, 24 YAŞINDAKİ KADINA AİT

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğunu tespit etti. Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Uzucu...

Haber YorumlarıPretty Frog:

Yine Adana

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

