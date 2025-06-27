Adana'da Gölette Boğulan Genç Kazası

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Adana'nın Aladağ ilçesinde serinlemek için gölete giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarıyla yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Yedigöze Orman Parkı'na pikniğe giden Mehmet Ali Karlangıç (23), serinlemek için gölete girdi.

Karlangıç'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Karlangıç'ın cesedine ulaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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