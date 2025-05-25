Sokağa "Özür dilerim, seni seviyorum" pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı
Adana'da kimliği belirsiz bir kişi ara sokağa "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı bir ilan astı. İlanı görüp fotoğrafını çekenler, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzünyıl Mahallesi'ndeki ara sokağa kimliği belirsiz bir kişi, "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı bir ilan astı. İlanı görenler dönüp bir daha baktı.
HERKES AYNI YORUMU YAPTI
İlanı gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğrafını çekti. Kimin astığı belli olmayan ilanı gören vatandaşların çoğu, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı.