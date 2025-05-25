Sokağa "Özür dilerim, seni seviyorum" pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı

Sokağa 'Özür dilerim, seni seviyorum' pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı
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Sokağa
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Adana'da kimliği belirsiz bir kişi ara sokağa "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı bir ilan astı. İlanı görüp fotoğrafını çekenler, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzünyıl Mahallesi'ndeki ara sokağa kimliği belirsiz bir kişi, "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı bir ilan astı. İlanı görenler dönüp bir daha baktı.

Sokağa 'Özür dilerim, seni seviyorum' pankartı astılar, görenler aynı yorumu yaptı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

İlanı gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp fotoğrafını çekti. Kimin astığı belli olmayan ilanı gören vatandaşların çoğu, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Benim de geçmiş zamanda olduğum üzere ülkemdeki hemcinslerimin çoğu budala. Kimse hakaret olarak algılamasın; dedim ya ben de yaptım aynı hataları. Tahminimce yıllar önce televizyonda "Tülay seni çok seviyorum aşkım" diye ağlayan enayinin benzeri birisi astı o pankartı. Oğlum bulunmaz Hint kumaşı mı, bu kadar kendinizi paralıyorsunuz, sonra hepsi İngiltere kraliçesi zannediyor kendini, bir havalar, tavırlar... Gidiyorsa gitsin, affetmiyorsa affetmesin; nedir yani? Altın mıdır nedir?

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