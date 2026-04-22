Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 zanlı yakalandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde yardım amaçlı giysi kutusundan çeşitli kıyafet ve ayakkabıları çalan iki kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü 2 kişi tarafından çalındı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede çalışma yapan polis, şüpheliler H.D. ve S.D'yi kıyafet kutusundan çaldıkları 8 ayakkabı, 23 kazak, 15 pijama altı, 24 pijama üstü ve 19 ceket ile birlikte gözaltına aldı.
Zanlılar, polis merkezine götürüldü.