Adana'da yardım amaçlı kurulan giysi toplama kutusundan kıyafet çalan 2 zanlı yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yardım amaçlı giysi kutusundan çeşitli kıyafet ve ayakkabıları çalan iki kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bir bölümü 2 kişi tarafından çalındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan polis, şüpheliler H.D. ve S.D'yi kıyafet kutusundan çaldıkları 8 ayakkabı, 23 kazak, 15 pijama altı, 24 pijama üstü ve 19 ceket ile birlikte gözaltına aldı.

Zanlılar, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu