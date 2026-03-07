Haberler

Adana'da 2 bin 331 personel asayiş uygulaması

Adana'da 2 bin 331 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yavuz, denetimlerde vatandaşlarla sohbet ederek güvenliği sağlamak için ekiplerin çalışmalarını destekledi.

ADANA Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 2 bin 331 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, görevli personelle görüşüp vatandaşlarla sohbet etti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un talimatıyla il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında polis ve jandarma ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Denetimlere katılan Vali Mustafa Yavuz, uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, uygulamanın il genelinde geniş katılımla sürdürüldüğünü belirterek, "Bugün ilimiz genelinde 15 ilçemizde hem emniyet, jandarma hem de sahil güvenlik unsurlarımızla birlikte vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için saat 09.00'dan itibaren gece geç saatlere kadar uygulama gerçekleştiriyoruz" dedi.

'2 BİN 331 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

Uygulamada geniş bir personel kadrosunun görev yaptığını ifade eden Yavuz, "380 ekibimiz ve 2 bin 331 personelimizle sahadayız. Uygulama noktalarını ziyaret ederek arkadaşlarımıza başarılar diledik. Vatandaşlarımızla sohbet edip selam verdik. Onların huzur ve güvenliği için bugün olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Adanalı hemşerimizin huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
