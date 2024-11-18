Para almak için gelin arabasının kaputuna asıldı, damat ve düğün sahiplerince darbedildi

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda bir kişi para almak için seyir halindeki gelin arabasının kaputuna çıktı.

Uyarılara aldırmayan kişi araçtan inen damat ve düğün sahipleri tarafından darbedildi.

OLAY, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Daha sonra damat ve düğün sahipleri araçlarına binerek yoluna devam etti. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.