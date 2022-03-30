Adana'da "Geleceğimizi Kodluyoruz" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

ADANA (AA) - Adana'da yerli ve yabancı öğrencilere "Geleceğimizi Kodluyoruz" projesi kapsamında bilgisayar programı geliştirme ve Türk zeka oyunu eğitimleri verildi.

Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında İtalya, İspanya ve Romanya'dan öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Program kapsamında proje ortağı ülkelerin öğrencilerine bilgisayar programı geliştirme ve Türk zeka oyunu "Mangala" eğitimi verildi.

Okulun İngilizce öğretmeni Fikriye Demir, AA muhabirine, proje kapsamında eğitimlerin yanı sıra yabancı öğrencilere Adana'nın kültüler ve tarihi zenginliklerini de tanıttıklarını belirtti.