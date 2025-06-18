Adana'da Gastronomi ve Şehir İmajı Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliği tarafından düzenlenen söyleşide, kentin imajı ve gastronomisi hakkında görüşler paylaşıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın misafirperverliğini vurgularken, gazeteci Fulya Öztürk algıların değişmekte olduğunu belirtti.

ADANA'da 'Doğru Tanıtım, Marka Şehir, Gastronomisinden Tarihine Tüm Potansiyeliyle Adana'nın İmaj Değerine Yolculuk' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Adana Valiliği tarafından ' Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi' kapsamında, Adana Müze Kompleksi'nde 'Doğru Tanıtım, Marka Şehir, Gastronomisinden Tarihine Tüm Potansiyeliyle Adana'nın İmaj Değerine Yolculuk' başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Gazeteci Fulya Öztürk'ün katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan kent protokolü, basın mensupları ve vatandaşlar söyleşiye ilgi gösterdi.

Söyleşide konuşan Köşger, Adanalıların sıcakkanlı ve misafirperver yapısının kentin en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Köşger "Adana'da insanlar samimi, içten ve yardımseverdir. Siz bir adım attığınızda onlar üç adım gelir. Bu güzel özelliklerin kamuoyunda yeterince bilinmediğini düşünüyorum" dedi.

'ADANA İLE İLGİLİ ALGILAR DEĞİŞİYOR'

Fulya Öztürk ise Adana'yla ilgili algıların değişmeye başladığını aktararak, "Adana deyince güneşe ateş edenler akıllara geliyor. Bu bir espriydi ama algılar dünyası. Algıların kurbanı oluyoruz. Bu algıları pozitife dönüştürmemiz lazım. Adana güzel bir yol kat ediyor" diye konuştu.

Program sonunda Fulya Öztürk'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Haber: -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti

Dünya devi çuvalla para verdi, Göztepe anında reddetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.