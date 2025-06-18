Adana'da Gastronomi ve Şehir İmajı Üzerine Söyleşi Gerçekleştirildi

ADANA'da 'Doğru Tanıtım, Marka Şehir, Gastronomisinden Tarihine Tüm Potansiyeliyle Adana'nın İmaj Değerine Yolculuk' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Adana Valiliği tarafından ' Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi' kapsamında, Adana Müze Kompleksi'nde 'Doğru Tanıtım, Marka Şehir, Gastronomisinden Tarihine Tüm Potansiyeliyle Adana'nın İmaj Değerine Yolculuk' başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Gazeteci Fulya Öztürk'ün katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan kent protokolü, basın mensupları ve vatandaşlar söyleşiye ilgi gösterdi.

Söyleşide konuşan Köşger, Adanalıların sıcakkanlı ve misafirperver yapısının kentin en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Köşger "Adana'da insanlar samimi, içten ve yardımseverdir. Siz bir adım attığınızda onlar üç adım gelir. Bu güzel özelliklerin kamuoyunda yeterince bilinmediğini düşünüyorum" dedi.

'ADANA İLE İLGİLİ ALGILAR DEĞİŞİYOR'

Fulya Öztürk ise Adana'yla ilgili algıların değişmeye başladığını aktararak, "Adana deyince güneşe ateş edenler akıllara geliyor. Bu bir espriydi ama algılar dünyası. Algıların kurbanı oluyoruz. Bu algıları pozitife dönüştürmemiz lazım. Adana güzel bir yol kat ediyor" diye konuştu.

Program sonunda Fulya Öztürk'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Haber: -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,