Adana'da Fren Arızası İş Makinesi Kazasına Neden Oldu

Adana'da Fren Arızası İş Makinesi Kazasına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da fren arızası nedeniyle duramayan iş makinesi, kavşakta 3 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da fren arızası nedeniyle duramadığı iddia edilen iş makinesi, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İmamoğlu ilçesi Sivas- Adana yolundaki kavşakta meydana geldi. K.K.'nin kullandığı iş makinesi, iddiaya göre, fren arızası nedeniyle duramayıp, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki Mehmet Karadöl, Sami Karadöl ile İbrahim Yasin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İş makinesi operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır

Kenan'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.