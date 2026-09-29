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Adana'da firari hükümlüye el bombası verdiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi

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Adana'da firari hükümlüye el bombası verdiği belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi
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Adana'da polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlü, 24 Eylül'de Yüreğir'de etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. Soruşturmada el bombasını temin ettiği belirlenen şüpheli, Seyhan'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da polise teslim olmamak için el bombası ve tabancayla direnen firari hükümlüye patlayıcıyı temin ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Eylül'de saklandığı merkez Yüreğir ilçesindeki bir apartman dairesine gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalanan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan (24) ile ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Araştırmayla, Doğan'ın polise teslim olmamak için kullandığı el bombasını Hasan Çelik'ten (32) temin ettiği belirlendi.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit ettiği Çelik'i saklandığı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı.

Mehmet Şirin Doğan ve kendisine el bombası temin ettiği belirlenen Hasan Çelik işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlama" ve başka bir suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için 24 Eylül'de Atakent Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine baskın yapmıştı.

Teslim olmamak için elinde tabanca ve el bombasıyla direnen Doğan, ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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