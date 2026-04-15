Adana'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan A.E. hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Denetimde durdurulan H.U'nun 2 yıl 10 ay, H.T. ve D.G'nin de 3 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç