Adana'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat Aslan ve Emrullah Kelekoğlu, kapkaç ve yağma suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilerdi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "kapkaç" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ferhat Aslan'ı (19) Başak Mahallesi'nde, "yağma" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrullah Kelekoğlu'nu (49) da 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
