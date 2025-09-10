Adana'da Firari Hükümlüler Yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan aranan iki firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlülerden biri vergi usul kanununa muhalefet suçundan, diğeri ise hırsızlık suçundan aranıyordu.
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, firari hükümlülerin yakalanması için araştırma yaptı.
Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarından 6 bin 20 lira para cezasıyla aranan Umut Dinkçiler'in (45) ilçedeki bir alışveriş merkezine gittiğini belirledi.
Bunun üzerine adrese giden ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Ekipler, iki ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Hüseyin Karav'ın (50) da otomobille Orhan Kemal Bulvarı'nda seyir halinde olduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, peşine düştükleri aracı durdurarak Karav'ı gözaltına aldı.
Polis ekiplerince yakalanan 2 hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.