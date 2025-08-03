Adana'da Firari FETÖ Hükümlüleri Yakalandı

Adana'da Firari FETÖ Hükümlüleri Yakalandı
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Adana'da, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası olan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Eski uzman çavuşlar Onur S. ve Ümit G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında 13 yıl 4 ay hapis cezası olan eski uzman çavuşlar Onur S. (33) ve Ümit G'yi (36) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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