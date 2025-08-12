Adana'da FETÖ Operasyonu: 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da FETÖ Operasyonu: 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 3 firari hükümlü yakalandı. Emniyet, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişileri uzun süren takibin ardından ele geçirdi.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Avşar (49), 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat Kurt (56) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ersin Atarcık (41) yakalandı. Firariler emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sözde eğitim yapılanmasında yer alan Mustafa Avşar, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kurt ve örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ersin Atarcık'ın kentte olduklarını belirledi.

Firarilerin yakalanması için operasyon başlatan polis, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki 40 iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyip, Avşar'ın saklandığı iş hanını tespit etti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, 9 yıldır firari olan Avşar'ı iş hanında yakaladı. Diğer firari hükümlüler Kurt ile Atarcık da saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Emniyete götürülen firariler işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

