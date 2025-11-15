Haberler

Adana'da Feci Kaza: İki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da meydana gelen kazada, cipin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü Yunus Görecek ve yanındaki Zehra Akyüz hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü yaralandı.

ADANA'da kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek kamyonet ile kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Yunus Görecek (20) ve yanındaki Zehra Akyüz hayatını kaybetti. Kazada, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi D-400 kara yolu Müze Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yunus Görecek yönetimindeki 34 RC 9533 plakalı cip, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek Bayram O.'nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Yunus Görecek ile yanındaki Zehra Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Bayram O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görecek ve Akyüz'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
