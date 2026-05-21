Haberler

Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık İ.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 7 Mart 2025'te Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 41 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve benzer suçlardan sabıkalı olduğunu da bildirerek, İ.A'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama

CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

Anlık CHP Genel Merkezi'nin önü
CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

CHP’de kritik gece: Partililer valizleri ile geldi

Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti