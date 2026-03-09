Adana'da yangında zarar gören eski hastane binasının yıkımına başlandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında hasar gören eski Adana Devlet Hastanesi binası, güvenlik önlemleri altında kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce çıkan yangında hasar gören eski hastane binasının kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Aralık 2023'te çıkan yangında zarar gören eski Adana Devlet Hastanesi binasının risk oluşturması nedeniyle yıkımına karar verildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binanın yıkımına başladı.
Ekipler, kamyonlara yükledikleri molozu alandan uzaklaştırdı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun