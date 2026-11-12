Adana'da eski eşini tabancayla yaralayan sanığın tutukluluğu devam etti

Adana'da eski eşini tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali K. (34) ile müşteki Dilan Öztürk (33) ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali K, pişman olduğunu belirtti.

Müşteki Dilan Öztürk de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Dilan Öztürk, adliye önünde yaptığı açıklamada, eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Sonuna kadar davanın arkasında olacağını ve mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürk, "Çocuklarımla huzur, sağlık ve güven içerisinde yaşamak istiyorum." dedi.

Öztürk'ün avukatı Şirin Şeyma Bulut da silahın tutukluk yapmasının müvekkilinin hayatta kalmasını sağladığını ifade etti.

Saldırıda kullanılan silahın ortada olmadığını ve bunun herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığını bilmediklerini iddia eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bizi ilgilendiren tek bir şey var, Dilan'ın ve çocuklarının bundan sonraki hayatını güvenli bir şekilde geçirebilmesi. Müvekkilim hala arkasına bakmadan yürüyemiyor, işine, evine giderken, avukatlarıyla görüşmeye gelirken bile tedirgin. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Mahkemeden ve adaletten tek talebimiz, adaletin tecelli etmesi ve sanığın en üst hadden, herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılması."

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, çocukları A.K. ile Ş.K'yi okula götürmek için evden çıkan eski eşi Dilan Öztürk'ü tabancayla bacaklarından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali K. 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

Sanık hakkında, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA