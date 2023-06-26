Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Kaçtı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Abdurrahman Özalp, (35) eski eşi Fatma Bayram'ı (32) bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Gökmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Özalp, geçen yıl boşandığı eski eşi Fatma Bayram'ın baba evine gitti. Evin önündeki bahçede çalışan Bayram, eski eşini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak Özalp, Bayram'ın arkasından tabancayla ateş açtı. Fatma Bayram, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Bayram, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma, olayın ardından kaçan Abdurrahman Özalp'ı yakalamak için çalışma başlattı.