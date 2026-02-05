Haberler

Eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren Şevket Alver, ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Olay, Meydan Mahallesi'ndeki evde yaşandı. Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi ve mahkemece tutuklandı.

ADANA'da eşi Kadriye Alver'i (39) bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver (53), emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Alver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. 3 çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Şevket Alver, eşini defalarca bıçakladı. Ailenin alt kattaki dairede oturan akrabaları gürültü seslerini duyunca yukarı çıktı. Şevket Alver'in, eşinin cesedi başında ağladığını gören akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı