Adana'da Nehre Düşen Epilepsi Hastası Genç Hayatını Kaybetti

ADANA'da Seyhan Nehrine düşen epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ali Yalçınkaya (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Ali Yalçınkaya, henüz bilinmeyen nedenle Seyhan Nehri'ne düştü. Kısa sürede suda gözden kaybolan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ile su altı polisi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Yalçınkaya, nehir kenarındaki sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan Yalçınkaya, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
500

Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti
Kerkük'te korkunç kaza: 6 ölü, 16 yaralı

Komşuda katliam gibi kaza! Adeta can pazarı yaşandı
Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi

Kötü haber maçın başında geldi
Elazığ'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Son çare olarak araçların üstüne çıkıp beklediler!
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı

Sınırı aşan mermi Mardin'deki profesöre isabet etti
Valilikten İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Çok şiddetli geliyor: Ayakta durmakta bile zorlanacaksınız!
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi

Mahalle yanıp kül olurken onlar televizyona kilitlendi