Adana'da Engelli Vatandaşlara Akülü Araç Desteği

Adana'da Engelli Vatandaşlara Akülü Araç Desteği
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Adana'da İl Müftülüğü öncülüğünde, hayırsever Bülent Oğuz'un bağışladığı 14 akülü aracın engelli vatandaşlara dağıtımı için tören düzenlendi. İl Müftüsü Mehmet Taşcı, hayırseverlik ve insanlara iyilik yapmanın önemini vurguladı.

Adana'da İl Müftülüğü öncülüğünde, hayırsever iş insanının desteğiyle 14 engelli vatandaşa akülü araç desteği sağlandı.

Seyhan İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü koordinasyonunda hayırsever Bülent Oğuz'un bağışladığı 14 akülü aracın dağıtımı için merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, engelli vatandaşların mutluluğuna ortak olmanın büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Bu dünyadaki en güzel şeyin insanlara iyilik olduğunu belirten Taşcı, şunları kaydetti:

"Hayır sahibi kardeşimiz bugün ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızı sevindirdi. İnsanların en hayırlısı, insanları mutlu edendir. Engelli kardeşlerimizin gözlerindeki sevinç ve kalplerindeki huzur görülmeye değer. Bu güzel desteği sağlayan iş insanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ailesine huzur, işlerine bereket nasip etsin."

İş insanı Bülent Oğuz adına konuşan şirketin İşletme Müdürü Taner Mert, yapılan yardımların şirketin kurucusu tarafından başlatılan iyilik hareketi kapsamında gerçekleştiğini ifade etti.

Mert, yılın belirli dönemlerinde bu tür katkılarda bulunduklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi 14 engelli kardeşimize araçlarını ulaştırdık. Tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamış olmak bizi mutlu etti. Karşı tarafın mutluluğu, verenin mutluluğunu ikiye katlıyor." dedi.

Program sonunda engelli vatandaşlara araçları teslim edildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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