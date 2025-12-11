Hesabı ödemeyince mekandan atıldı, geri dönüp konuşma bahanesiyle solisti öldürdü

Adana'da hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile tartışıp, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanına konuşma bahanesi ile geri dönen şüpheli ve arkadaşları, tabancalarla ateş açtı. Kenan Arslan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerden 2'si yakalandı.