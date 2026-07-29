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Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri göreve başladı

Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri göreve başladı
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Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri, törenle göreve başladı.

Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri, törenle göreve başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca 5'i kadın 50 itfaiye eri için kurum bahçesinde tören düzenlendi.

Törende yemin eden itfaiyeciler, gelenek kapsamında meslektaşları tarafından su sıkılarak ıslatıldı.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, eğitimlerinin ardından göreve başlayan itfaiye erlerine başarı diledi.

Kaynak: AA
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