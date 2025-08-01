Adana'da eğitim uçağı düştü

Adana'da eğitim uçağı düştü
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonucunda pilot ve bir yolcu ağır yaralandı.

Adana'da bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonucu pilot ve bir yolcu yaralanırken; Adana Valisi kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Adana'da korku dolu anlar yaşandı. Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağı düştü.

UÇAK DÜŞTÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Uçakta iki kişinin bulunduğu öğrenilirken Adana Vali Yavuz Selim Köşger, kaza sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın yaralandığını açıkladı.

VALİDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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