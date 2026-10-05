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Adana'da düşme sonucu ölümde ihmal iddiasıyla 2 sanığın davası ön ödemeyle düştü

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, engebeli alandan düşen bir kişinin şüpheli ölümüne ilişkin ihmal iddiasıyla yargılanan 2 sanığın davasını düşürdü. Karar, suçlamaların Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kalması ve sanıkların ödeme yapması üzerine verildi.

Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu iddia edilen 2 sanık hakkında açılan dava, suçlamaların ön ödeme kapsamında kalması nedeniyle düşürüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mehmet Ateş'in (38) şüpheli ölümünün ardından haklarında "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 16'şar yıldan 23'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar F.O. ve Y.G. ile taraf avukatları katıldı.

F.O. savunmasında, Ateş ile uzun yıllardır arkadaş olduklarını söyledi.

Olay günü içki içtikten sonra Ateş'in yanından uzaklaştığını öne süren F.O. şu beyanda bulundu:

"Mehmet Ateş'in yere düştüğünü fark etmedim. Ses duyunca Mehmet'in yanına gidip nasıl olduğunu sorduğumda 'iyi olduğunu' söyledi. Vücudunda kan izi görmedim. Daha sonra Y.G. ile Mehmet Ateş'i aracın arka kısmına bindirdik. Birkaç kez hastaneye götürme teklifinde bulunduk ama kendisi istemedi."

Y.G. de Ateş'in düştüğünü görmediğini, olayda ihmalinin olmadığını savundu.

Maktulün müşteki eşi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki suçlamaların Türk Ceza Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kalması ve sanıkların ödeme yapması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 7 Ağustos 2025'te engebeli alandan düşen Mehmet Ateş'in şüpheli ölümüyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında yanında olan arkadaşları F.O. ile Y.G. tutuklanmıştı. Sanıklar, 29 Aralık 2025'te görülen celsede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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