Adana'da düşen helikopter gölde bulundu

16 METREYE ÇIKARILDI

Adana'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri balonla helikopteri, 38 metreden 16 metreye çıkardı. Helikopterin geriye kalan 16 metreden de çıkartılarak vinçle kaldırılması planlanıyor.