Adana'da düşen helikopter gölde bulundu
Adana'da orman yangınına müdahale ederken göle düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Jandarma ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri helikopteri 16 metreye çıkardı.
16 METREYE ÇIKARILDI
Adana'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri balonla helikopteri, 38 metreden 16 metreye çıkardı. Helikopterin geriye kalan 16 metreden de çıkartılarak vinçle kaldırılması planlanıyor.