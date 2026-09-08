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Adana'da duruşma çıkışında yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Adana'da duruşma çıkışında yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Adana'da duruşmadan çıkan iki aile arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adana'da duruşmadan çıkan iki aile arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Adliyesi'nde duruşmadan çıkan iki aile arasında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda kavga çıktı.

Kavgada 3 kişi tabancayla, 3 kişi de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambalunslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Silahla vurularak yaralananlardan Cebrail Timi, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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