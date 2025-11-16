Adana'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Düzenlendi

Adana'da 17 Kasım "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi tarafından Yavuzlar Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte aileler, tedavileri devam eden prematüre bebeklerin ailelerine moral verdi, hastane ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Seyhan Nehri üzerindeki Yavuzlar Köprüsü'nün bir kısmı gün dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, AA muhabirine, "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Prematüre gününü kutladıklarını belirten Yıldızdaş, "Bugün ailelerimiz ve prematüre doğup büyüyen çocuklarımızla birlikteyiz. Yavuzlar Köprüsü de prematüre günün dünyada bilinen rengi olan mor renkle aydınlatıldı. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.