LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
LÖSEV gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü'nde Adana'da bir araya gelerek lösemili çocuklar için umut verici bir etkinlik düzenledi. LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak, çocukların gülümsemesinin tedavi süreçlerine olumlu katkı sağladığını belirtti.
Adana'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
LÖSEV Adana Şubesince 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde Dünya Gönüllüler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, etkinlikte yaptığı konuşmada, gönüllülüğün bir iyileştirme hareketi olduğunu söyledi.
Özgüven, hasta çocukların gülümsemesinin önemine dikkati çekerek, ""Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklarımızın gülümsemesi, tedavi süreçlerinin güçlenmesi, gönüllülerimizin varlığıyla mümkün oluyor. Bu yüzden diyoruz ki sen varsan biz varız." diye konuştu.