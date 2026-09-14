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Adana'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Çanaklı Mahallesi'ndeki bir düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A. bıçakla yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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