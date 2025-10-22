En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Adana'da bir düğün salonunda kına gecesi eğlencesi sırasında tavanda yerinden sökülen dev avize, pistte dans eden gelinin üzerine düştü. Gelin başına ve sırtına aldığı darbelerle kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yaşananlar kameraya yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda kına eğlenceli yapan çiftin en mutlu günü kötü bitti.
AVİZE GELİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.