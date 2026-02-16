Haberler

Düğün konvoyundakiler trafiği kesip, egzoz sesiyle gürültü yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düğün konvoyundaki sürücüler, yüksek sesle müzik ve egzoz sesleriyle çevreye rahatsızlık verip trafiği keserek tepkilere neden oldu.

ADANA'da trafiği kesen düğün konvoyundaki sürücüler, yüksek sesle müzik açıp, egzoz sesiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Tepkilere neden olan o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafiği kesen düğün konvoyundaki araçlardakiler, yüksek sesle müzik açıp, oyun oynadı. Araçlarının egzoz sesiyle gürültü yapıp çevreye rahatsızlık veren sürücüler, tepkilere neden oldu. Gruptakilerden bazılarının tepkilere küfürle karşılık verdiği ve aşiret düğünü yaptıklarını savunduğu belirtildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?