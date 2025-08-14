Adana'da Dronlu Trafik Denetiminde Minibüs Şoförüne Ceza

Adana'da trafik denetiminde emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu belirlenen minibüs sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda dron destekli denetim yaptı.

Denetim sırasında sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen yolcu minibüsü kontrol noktasında durduruldu.

Ekipler, sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesti.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, emniyet kemerini neden koltuk üzerinden geçirdiğini sorması üzerine "Nereye takılır bu?" diyerek tepki gösteren sürücü, trafikte cep telefonuyla konuşmasına ilişkin de "Kızımla konuşuyordum, yasak mı?" ifadesini kullandı.