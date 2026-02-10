Adana'da yayalara geçiş önceliği tanımayan 38 sürücüye para cezası kesildi
Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımayan 38 sürücüye toplamda 4 bin 192 lira ceza kesildi.
Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde yaya geçitlerindeki yayalara geçiş önceliği tanımadıkları belirlenen 38 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki yaya geçitlerinde denetim yaptı.
Dron destekli denetimde, yayalara yol vermedikleri tespit edilen 38 aracın sürücüsüne 4 bin 192'şer lira ceza kesildi.
Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, yayaları fark etmediklerini iddia etti.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel