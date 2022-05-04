Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Emre Bozdemir - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü Adana'nın Kozan ve Feke İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yağıştan dolayı ekili alanlar ve ağaçlar zarar gördü.

Adana'da dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü, ekili alanlar zarar gördü

ADANA - Adana'nın Kozan ve Feke İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde şiddetli dolu yağışı etkili olurken, yağıştan dolayı ekili alanlar ve ağaçlar zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası ile Akçalıuşağı, Mahyalar Mahallesi ve Çulluuşağı mahallelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı başladı.Yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bölgeyi kar gibi beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlar ile bahçelerdeki ürünler zarar gördü.

Öte yandan Adana'nın Feke İlçesine bağlı Koçyazı Mahallesinde de aşırı dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışını Ramazan İmir adlı vatandaş kendi cep telefonu ile çekerek dolu yağışının bölgede olumsuz etkilere neden olduğunu anlattı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Güncel

Kozan, Adana, Feke, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title