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Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adana'da seyir halindeki dolmuş, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza nedeniyle durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Adana'da sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

1 ÖLÜ, 7 YARALI VAR

Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Adana Yüregir Sarıçam Kozan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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