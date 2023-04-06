Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Adana'da seyir halindeki dolmuş, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza nedeniyle durakta bekleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Adana'da sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
1 ÖLÜ, 7 YARALI VAR
Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel