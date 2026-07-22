Adana'da dolmuşçulardan 'güzergah' eylemi

ADANA'da Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde çalışan dolmuş şoförleri, güzergahlarının Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla değiştirilmesini protesto etti. Araçlarıyla konvoy yapan grup, belediye önündeki basın açıklamasında da mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kentte Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde çalışan dolmuş şoförleri ve hat sahipleri, güzergahlarının UKOME kararıyla değiştirilmesine tepki göstermek amacıyla araçlarıyla konvoy düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası önüne gelen şoförler, araçlarının kontaklarını kapatıp kornalar çalarak kararı protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Kooperatif Başkanı Zeki Kurşun, güzergahlarından Çukurova Devlet Hastanesi'nin çıkarılması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "17 yıldır güzergahımızdaki vatandaşlarımız Çukurova Devlet Hastanesi'ne gidiyordu. Defalarca dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi. Haksız ve hukuksuz şekilde hakkımızı yediler. UKOME yetkilileri, güzergahın son durağı olan hastane çevresinde bulunan dinlenme alanımızı da iptal etmeye çalışıyor. Bu durumu kabul etmiyoruz. Bu haksızlığa karşı suç duyurusunda bulunduk. Yetkililer sesimizi duysun, karar iptal edilsin" dedi.

Dolmuş şoförlerinden Eşref Gedik ise "Biz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Defalarca dilekçe yazmamıza rağmen kimse bizimle ilgilenmedi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı