Haberler

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şebekenin, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, gelen bir elektronik postayla Kozan ilçesindeki bir apartman dairesinin dolandırıcılık şebekesi tarafından hücre evi olarak kullanıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Adreste şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.E'nin (23) yanı sıra Ş.T. (21), İ.T. (35) ve E.Ç. (18) yakalandı, 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda SIM karta el konuldu.

Ekipler, devam eden çalışmalarında bu kişilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla İ.U'yu (24) da gözaltına aldı.

Polis ekipleri, zanlıların, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp terör örgütü soruşturmasında isimlerinin geçtiği yalanını söyleyerek, sosyal medyada da muska yazma, büyü bozma ve Afrika kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine yardım bahanesiyle ilan vererek dolandırıcılık yaptıklarını değerlendiriyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E, Ş.T, İ.T. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlılardan bazılarının hücre evine yönelik operasyonda yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı

Galatasaray'da Icardi depremi
Survivor'dan döner dönmez ilk yediği yemek ortaya çıktı

Survivor'dan döner dönmez ilk yediği şeye bakın
Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

NATO protestosunda büyük arbede! Tepki gösterince ortalık karıştı
Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti

Lüks araç pazarcının emeğini ezdi geçti
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım