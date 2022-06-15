Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi

ADANA'da hekimler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla iş bırakma eylemi yaptı. Adana Tabip Odası öncülüğünde Adana Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan hekimlere, sağlık sendikaları başta olmak üzere çeşitli sendika üyeleri de destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, daha önce de iş bırakma eylemleri yaptıklarını hatırlatarak, talepleri karşılanıncaya kadar yapacakları eylemlerinin de son olmayacağını anlattı.