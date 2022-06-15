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Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi

Demirören Haber Ajansı - Nuri Pir - Güncel
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Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi

ADANA'da hekimler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla iş bırakma eylemi yaptı.

ADANA'da hekimler, taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla iş bırakma eylemi yaptı. Adana Tabip Odası öncülüğünde Adana Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan hekimlere, sağlık sendikaları başta olmak üzere çeşitli sendika üyeleri de destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, daha önce de iş bırakma eylemleri yaptıklarını hatırlatarak, talepleri karşılanıncaya kadar yapacakları eylemlerinin de son olmayacağını anlattı.

Meslek onuru için taleplerini sıralayan Menteş, "Emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ediyoruz. Nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar istiyoruz. Sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları istiyoruz. Emekli büyüklerimizin insanca yaşayacağı bir emekli maaşı istiyoruz. Toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini istiyoruz. Bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bu ülkenin hekimleri, tüm sağlık emekçileri haftalık ve süresiz iş bırakmalara hazırdır. Bizi buna mecbur bırakmayın" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Tabip Odası Şehir Hastanesi Adana Güncel Haberler

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