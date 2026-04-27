Adana'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde Hacı C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçtaki sürücünün yanı sıra Yücel H, Salih K. ve Selvinaz K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın