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Adana'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'da Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Pozantı ilçesinde balık yemi yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Cebrail Aslan yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aslan'ın kazadan sonra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Cebrail Aslan idaresindeki 06 VIY 05 plakalı balık yemi yüklü kamyon, Pozantı-Çamardı kara yolu Alpu Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonun altında kalan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cebrail Aslan'ın cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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