Adana'da Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulunan Şahıs Kimliklendirilmiş

Adana'da Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulunan Şahıs Kimliklendirilmiş
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağındaki sazlıkta bulunan cesedin, 35 yaşındaki İbrahim Halil Solak'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağındaki sazlıkta, İbrahim Halil Solak'ın (35) cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için dere yatağına gelenler, sazlıktaki suda bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sazlıkta hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin İbrahim Halil Solak'a ait olduğu belirlendi. Üzerinde yara ve darp izi bulunmayan ceset, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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