Aladağ'da Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fatih K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Kabasakal Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Funda Y. ve Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü Fatih K. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA