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Adana'da Dere Yatağı At ve Eşek Kemikleriyle Dolu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan dere yatağında at ve eşek kemiklerinin görülmesi çevre halkında büyük bir şaşkınlık yarattı. Kirli suyu ve at-eşek atıklarıyla dolu olan dere, kötü koku yaymakta ve sokak köpeklerinin yuvası haline gelmiş durumda.

Adana'da dere yatağı at ve eşek atıklarıyla dolu

Kebabı ile ünlü Adana'da dere yatağında at ve eşek kemikleri görüldü

ADANA - Kebabı ile ünlü Adana'da dere yatağında at ve eşek kemikleri görüldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dere yatağının at ve eşek kemikleriyle dolu olması şaşkınlık oluşturdu. Kebabı ile ünlü kenette dereye atılan at ve eşek kemiklerinin görülmesi akıllara etinin nereye götürüldüğü sorusunu getirdi. Daha önce de birçok kez görüntülenen dereden akan suyun kirli olması dikkat çekti. Derenin hem at ve eşek atıklarıyla dolu olması hem de hem de suyunun kirli olmasından dolayı çevreye çok pis koku yayılıyor. At ve eşek atıklarının çok olması sebebiyle dereyi sokak köpekleri de mesken tutmuş halde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Güncel
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