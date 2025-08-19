Adana'da Depremzede Ailelere Yeni Konutlar Teslim Edildi

Adana'da Depremzede Ailelere Yeni Konutlar Teslim Edildi
Adana'da 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası TOKİ tarafından inşa edilen 7 bin 307 konut ve köy evinin anahtarları hak sahiplerine verildi. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, devletin afetzedeler için güvenli evler inşa ettiğini ve sürecin devam edeceğini açıkladı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 7 bin 307 konut ve köy evinin anahtarları hak sahiplerine verildi.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yazılı açıklamasında, konutların 1555'inin Çukurova, 1357'sinin Ceyhan, 1698'inin Sarıçam, 1386'sının Seyhan, 575'inin İmamoğlu, 405'inin Yumurtalık, 214'ünün Tufanbeyli ilçelerinde, 117'sinin ise kırsal bölgelerde yapıldığını belirtti.

Devletin, afetzedelerin yeni yuvalarını en kısa sürede inşa ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 7 bini aşkın hemşehrimiz güvenli, modern ve huzurlu evlerine kavuştu. Bu konutlar yalnızca birer yapı değil, devletimizin şefkat eli, milletimizin birlik ruhudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha dirençli şehirler inşa ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek, kimse sahipsiz bırakılmayacak. Adana'mız, devletimizin gücü ve milletimizin dayanışmasıyla yaralarını sarıyor."

Dağlı, hak sahiplerine ev tesliminin süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
