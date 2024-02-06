Adana'da depremde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, Kabasakal Mezarlığı'nda buluştu. Aileler, mezar taşlarını yıkayarak dua etti ve gözyaşı döktü.
Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Afette yakınlarını kaybedenler, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.
Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, yakınlarına dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden acılı aileler, gözyaşı döktü.
Adana'da depremlerde 13 bina yıkılmış, 418 kişi yaşamını yitirmişti.