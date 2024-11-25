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Adana'da Demir Yolu Kenarında Bir Kişi Ölü Bulundu

Adana'da Demir Yolu Kenarında Bir Kişi Ölü Bulundu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, demir yolu kenarında bulunan 29 yaşındaki Ali Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ailesinin gözyaşları döktüğü bildirildi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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