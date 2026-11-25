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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık C.Ş. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, C.Ş'nin merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde "sohbet odası" adı verilen yerde DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediğini belirtti.

Sanığın dijital materyalinde yapılan incelemede kendisine ve örgüt mensuplarına ait silahlı fotoğrafların bulunduğunu anlatan savcı, C.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanık hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da suç duyurusunda bulunulması yönünde görüş sundu.

C.Ş. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları gerekçesiyle de Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak: AA